Учитель и 14 школьников отравились газом на экскурсии

Омская прокуратура начала проверку по факту отравления школьников природным газом.

Инцидент произошел в городе Тара. Во время работ на трубопроводе случилась утечка природного газа. 14 школьников и их учитель в этот момент находились неподалеку на экскурсии. Они начали жаловаться на головокружение.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, передает РИА Новости. В настоящее время большая часть из обратившихся к медикам отпущена домой.

"Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Назначил проверку произошедшего", - сообщил глава региона Виталий Хоценко.