Глава Тамбовской области доложил Путину об экономической ситуации в регионе

Владимир Путин принял сегодня в Кремле главу Тамбовской области. Евгений Первышов доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе.

Наилучшие показатели демонстрирует сельское хозяйство. В прошлом году собраны рекордные урожаи - более пяти с половиной миллионов тонн зерна. У области первое место по стране по кукурузе.

Агропромышленный комплекс всё больше осваивает и переработку продукции. Наращиваются объёмы экспорта - в первую очередь, в Китай и арабские страны. Активно развивается промышленность. Завершается подготовка проекта свободной экономической зоны. За минувший год региону удалось закрыть все коммерческие кредиты, снижается нагрузка и по государственному долгу. Продолжается строительство учебных заведений и жилья.