Глава Тамбовской области доложил Путину об экономической ситуации в регионе

Владимир Путин принял сегодня в Кремле главу Тамбовской области. Евгений Первышов доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе.
Наилучшие показатели демонстрирует сельское хозяйство. В прошлом году собраны рекордные урожаи - более пяти с половиной миллионов тонн зерна. У области первое место по стране по кукурузе.
Агропромышленный комплекс всё больше осваивает и переработку продукции. Наращиваются объёмы экспорта - в первую очередь, в Китай и арабские страны. Активно развивается промышленность. Завершается подготовка проекта свободной экономической зоны. За минувший год региону удалось закрыть все коммерческие кредиты, снижается нагрузка и по государственному долгу. Продолжается строительство учебных заведений и жилья.
Первышов: В прошлом году мы чуть-чуть даже перевыполнили ту задачу, которую Правительство перед нами ставило. Да, мы не вошли в топ-10 регионов, которые, конечно же, набрали большой вес и которые на сегодняшний день строят по одному метру на жителя. Но тем не менее рост у нас пошел. Это благодаря в том числе и поддержке Правительства, и инфраструктурным кредитам, которые мы направляем на развитие тех строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций, подвод. Это нам дает определенные дополнительные возможности.