Во Владивостоке чествуют ветеранов Великой Отечественной войны

Во Владивостоке в преддверии годовщины освобождения страны от фашистских захватчиков чествуют ветеранов Великой Отечественной. К защитникам Родины приходят в гости, чтобы выразить слова благодарности. Для них устраивают личный Парад Победы под окнами. Всё, чтобы ещё раз подчеркнуть: они - пример небывалого мужества, их подвиг - неоценим.

Поздравления с большим праздником ветеран Великой Отечественной войны принимает у себя дома. Владимир Леонтьевич Майстер отдал подводным силам Тихоокеанского флота более 30 лет, и теперь те, кто на службе сегодня, приходят к нему с благодарностями за Победу.

Когда началась война, ему было 18, только закончил школу. Сегодня Владимиру Леонтьевичу — 102 года. С удовольствием принимает почетных гостей. Он до деталей помнит, как узнал о нападении фашистов и, конечно, незабываемый момент — когда объявили о Победе:

"Ликование было безумное, все начали стрелять холостыми патронами".

Цветы, подарки, выступления артистов, и главное - теплое внимание, почет, уважение — в эти дни все для них. Для тех, кто долгие пять лет ежеминутно приближал окончание самой кровопролитной войны. Ветераны принимают поздравления прямо во дворах домов, где проживают. И это уже становится праздником для всего района. Поистине всеобщий День победы.

В этом году Владимир Максимович Карташев смотрит выступление ансамбля из окна квартиры. Здоровье, к сожалению, не позволило выйти на улицу. Поздравляют ветерана не только приглашенные гости, но и соседи, которые не одно десятилетие знакомы с фронтовиком.

Специально для Владимира Максимовича организовали торжественный марш. Девушки-военнослужащие парадного расчёта центра связи Тихоокеанского флота прошли, чеканя шаг.

"Это невероятная связь поколений. Это честь, гордость, низкий поклон и благодарность. Особенно, когда идем, а он честь отдает в окошке, это конечно... ну вот они такие, настоящие", - говорит Елена Журба, офицер центра связи Тихоокеанского флота.

Даже в 98 лет он держится по-военному достойно. И от всей души благодарит гостей: "Я очень рад такому отношению своих сослуживцев. И даже хочу встать и отдать вам честь, позвольте мне это сделать".

День Победы - это запах цветущей сирени, говорит Владимир Максимович. Ветеран высадил во дворе много деревьев, но жалеет, что до сирени руки не дошли. Военнослужащие Тихоокеанского флота задачу поняли и, конечно, выполнили.

Теплые слова благодарности сегодня дарят ветеранам по всему Дальнему Востоку. Даже те, кто не сможет попасть на праздник 9 мая, у себя под окнами смотрят свой личный парад Победы.