Что грозит байкеру за смертельный наезд на фотографа Добромилову

До 5 лет колонии грозит байкеру, который насмерть сбил фотографа Ксению Добромилову в Москве. Авария произошла накануне вечером на оживленной трассе на западе города. Девушка вышла прямо на дорогу для эффектности кадров, а мотоциклист не справился с управлением.

На этих кадрах два мотоциклиста проносятся на заднем колесе по улице. И один из них сбивает человека. Падает. Байк таранит стоящий на встречке автомобиль. Мотоциклист жив. Экипировка спасла и не пострадал. А вот человек, которого сбили – женщина - погибла на месте.

Кадры с другой камеры. На этот раз видеорегистратора. На большой Дорогомиловской улице в Москве в одну сторону небольшой затор. На встречке свободно. Чётко видно, что женщина сидит прямо на проезжей части. Один из мотоциклистов встаёт на дыбы, но машину чуть ведёт в сторону, и он наезжает точно на человека.

Погибшая - известная в мотокругах фотограф: 34-летняя Ксения Добромилова. Являлась так называемым фотомотоохотником. Анонсируя очередную фотосессию, Ксения Добромилова написала, что ждёт на Большой Добромиловской улице. Это не опечатка - игра слов. Координаты вели на большую Дорогомиловскую. А про свою работу писала: я рискую жизнь, чтобы снять это. На последней фотосессии кадры делала не с тротуара или островка безопасности, а целенаправленно вышла на проезжую часть.

