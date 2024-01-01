Собянин: "Мост-парус" в Мневниковской пойме откроют в 2027 году

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки открытия моста-паруса в Мнёвниковской пойме. Запустят его уже в следующем году. Возводят конструкцию по особой технологии. Собирают прямо над Москвой-рекой. Это позволяет не останавливать движение электросудов.

Это очертания не просто будущего очередного моста в городе. А первые силуэты настоящего эстетического подарка для москвичей. Мост уже назвали Парусом. Особенно красиво он будет смотреться в тёмное время суток - за счёт светодинамической подсветки. А самый живописный вид на него откроется с набережных парка Фили и Мнёвниковской поймы.

"Мы продолжаем развивать транспортную сеть Большого Сити, район Шелепихинской набережной, Филевская, Мневниковская пойма, где ведут активное инвестиционное развитие: строятся новые технопарки, офисы, жилые районы, спортивные объекты. Мы в 2024 году ввели Гагаринский мост, в 2025 году – мост Академика Королева. И еще один мостовой переход под условным названием "мост-парус" должен быть запущен в 2027 году", – сказал Собянин.

Мост собирают по частям. Это так называемая узловая сборка. Методика позволяет не останавливать движение судов в фарватере. А уникальным это сооружение делает схема крепления вант от 88-метрового пилона к пролетным строениям. И промежуток между ними как раз и будет выполнен в виде изящного "паруса". Отсюда и название. И такого в Москве ещё не делали.

"Элементы пилон у нас будут более восьмидесяти метров. Листы паруса с двух сторон идут по дорогам, и от пилона к парусу будут проходить ванты", - рассказал Юрий Молчан, инженер первой категории службы строительного контроля компании генподрядчика.

На мосту длиной четверть километра будет по две полосы движения в каждую сторону. Пешеходный тротуар и велодорожка. В результате разгрузится соседний Гагаринский мост, а автомобилисты в этом районе поедут быстрее. Эксперты подсчитали - перепробег машин сократится на 5 километров, а сэкономить время в пути удастся до 12 минут. И случится это уже скоро.

"Состоит из трех опор. В данный момент две опоры сооружены на сто процентов. Третья опора на завершающей стадии, собрано 80% пролетного строения. Также за нами мы видим идет сварка и монтаж элементов "паруса" и также монтаж пилона", - рассказал Николай Раевский, начальник участка компании-генподрядчика.

Мнёвниковская пойма сейчас один из крупнейших центров развития города. В ней продолжает строиться современный городской район. А в соседней Филёвской пойме по поручению президента России был построен Национальный космический центр. Для их обслуживания в этом районе уже работают две станции метро – Мнёвники и Терехово – и построены два моста – Гагаринский и Академика Королёва. И вот в следующем году откроют движение по "мосту – парусу".