В Университете им. Губкина возложили цветы к памятнику участникам ВОВ

Сегодня - в преддверии Дня Победы - в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина возложили цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны. Которые учились и работали в этом вузе.

Мемориал установлен в 1971-м году на пожертвования самих студентов. А также преподавателей и выпускников Университета. Помнят здесь не только сражавшихся на фронте. Но и тех, кто трудился в тылу.

Почтить память всех, кто внёс вклад в Победу, собрались ветераны, студенты и сотрудники Университета имени Губкина.