Легендарная "Катюша" сделала круг почета по территории Центра Келдыша

Больше, чем символ! В преддверии Дня Победы легендарная "Катюша" сошла с постамента и сделала круг почёта по территории Центра Келдыша. Именно здесь была разработана первая система залпового огня, которая показала свою мощь уже в начале Великой Отечественной войны. В чём уникальность установки? И почему немцам так и не удалось скопировать технологии?

Заводится словно только сошла с конвейера, мощный мотор и плавный ход. Все как 85 лет назад. И, конечно, традиционный круг почета под песни военных лет по территории Исследовательского центра имени Келдыша. Именно отсюда в 41 году первые семь "Катюш" отправились на фронт.

"Первые испытания уже "Катюши" на полигоне в Нахабино состоялись. Буквально за несколько часов до войны. И тогда нарком обороны нашей страны принял решение поставить это изделие на вооружение, и первые залпы произошли 14 июля 1941 года", - пояснил Владимир Кошлаков, генеральный директор АО ГНЦ "Центр Келдыша".

Уникальность "Катюши" — в ее мобильности и высокой плотности поражения. Установка в свое время производила ошеломляющий эффект на противника. Как никак, первая в мире система реактивного залпового огня.

"Скорострельность снарядов всех 24 занимает порядка 16 секунд. Перезарядка занимает порядка 2-3 минут, боевой расчёт все это делает, дальность порядка 30 км была", - рассказал Владимир Кошлаков.

Технология была засекреченной. Все попытки врага разгадать рецепт пороха так и остались безуспешными. Реактивная установка этой "Катюши" была в свое время собрана из двух, которые участвовали в сражениях. Начиная с 74 года, эта боевая машина стала не просто памятником, а действующим символом Великой Победы. Техники воссоздали буквально каждую деталь автомобиля.

За руль легендарной "Катюши" Александр в этом году садится юбилейный десятый раз. И каждый - испытывает чувство трепета, тем более, что лично принимал участие в ремонте.

"Конечно, приятно, что автомобиль так завёлся, так мягко работает. Столько лет автомобиль стоял на постаменте, и решили мы его реанимировать, восстановить, покрасить его, что-то какие-то детали заменить. Он завёлся и поехал автомобиль", - рассказал Александр Александров, заместитель начальника транспортного цеха АО ГНЦ "Центр Келдыша".

Реактивные системы залпового огня и сегодня являются важнейшим компонентом вооружений большинства армий мира. "Смерч", "Град", "Ураган" - все эти системы были разработаны в нашей стране на базе той самой первой грозной боевой машины с ласковым именем "Катюша".