ВС России нанесли удары по цехам сборки БПЛА

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по цехам сборки украинских беспилотников.

Поражение было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Также были атакованы склады горючего и пункты временной дислокации военных.

За минувшие сутки силы противовоздушной обороны предотвратили нападение 605 украинских беспилотников самолетного типа в зоне СВО и над территориями России.

Накануне ВС России нанесли удар возмездия по объектам оборонно-промышленного (ОПК) и топливно-энергетического комплексам (ТЭК) Украины.