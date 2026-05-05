"Там были гости, но кто они?!": отец выдал сенсационные данные о смерти Евгения Кунгурова

Евгений Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года. Ему было 40 лет. Следователи заявляли, что певец свел счеты с жизнью. Но семья артиста отказывалась в это верить.

Отец Евгения Виктор все еще пытается докопаться до правды. Получив новые данные, он пришел к выводу, что Кунгурова якобы убили в квартире, а после выбросили. В итоге Виктор добился возбуждения нового расследования.

В свежем интервью он обратил внимание на множество странностей в смерти сына. В частности, Виктор отметил, что у Евгения было "множество" травм. Кроме того, в квартире находилось два телефона, которые по какой-то причине якобы не приобщили к делу. "Местонахождение этих телефонов неизвестно до настоящего времени", - отметил отец Кунгурова.

Также Виктор заявил, что не были сняты отпечатки пальцев ни с дверных ручек, ни с других предметов, находящихся в квартире, ни со шпингалетов. "Нет фотографий, подтверждающих, что "настежь открыто окно". Дальше, когда я читал материалы доследственной проверки, то сразу обратил внимание на окурки, которых были найдены в квартире, но ни мой сын, ни его жена не курили. И я, который был там за сутки до происшествия, не мог оставить окурки, если уж быть до конца точным. Делаю вывод, что там были гости, но кто они?!" - сообщил Виктор "МК".

Кроме того, он утверждает, что консьерж, который дежурил в вестибюле дома в то время, почему-то не был опрошен. "Безусловно, он сообщил бы следователю, кто и в какое время посетил квартиру, в которой проживал Евгений, но этих данных нет. Не была изъята у консьержа видеозапись проходивших через подъезд дома в указанный день", - рассказал отец Кунгурова.

