Плеснули шампанским в лицо и надели ведро на голову: вот чем закончилась встреча Григория Лепса с двумя женщинами

Григорий Лепс не только известный и востребованный исполнитель. Артист еще и бизнесмен. Недавно в центре Москвы он открыл ресторан азиатской кухни.

Однако в новом интервью певец сообщил, что не позволит своим детям работать в ресторане. "Я не допущу просто", - категорично заявил Григорий Лепс.

Зато в заведении певец намерен в ближайшее время снять клип. Уже есть и сценарий видео. "По сюжету я пригласил дам на ужин и увидел там танцовщицу, засмотрелся на нее. Дамы мои, естественно, обижаются, кто-то выливает мне в лицо бокал шампанского, кто-то надевает на голову ведро со льдом. Ну, в моей жизни все это было, и неоднократно. Мне уже лили в лицо шаманское. Жалко было костюм, но что делать, куплю другой", - со смехом сообщил певец.

Интересно, что в съемке клипа примет участие и его старшая дочь от первого брака. "Посажу дочку за соседний стол, пусть покажет, как говорится, свое истинное лицо. Сын ее, внук мой, недавно заговорил по-французски, сказал мне "Мерси!". А хотелось бы, чтобы по-грузински говорил", - признался артист "КП".

