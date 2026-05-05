Отец умершего при странных обстоятельствах певца Кунгурова: "Останься Женя с Наташей, он был бы жив"

Певец Евгений Кунгуров умер 8 апреля 2024 года. Ему было 40 лет. Следователи заявляли, что артист свел счеты с жизнью. Но семья артиста отказывалась в это верить.

Отец Евгения Виктор и спустя два года пытается докопаться до правды. Получив новые данные, он пришел к выводу, что Кунгурова якобы убили в квартире, а после выбросили. В итоге Виктор добился возбуждения нового расследования.

В новом интервью Виктор затронул тему личной жизни сына. Напомним, что Евгений Кунгуров был женат дважды. Его первой супругой стала артистка Наталья Троицкая. Родитель певца сообщил, что до сих пор поддерживает отношения не только с бывшей невесткой, но и с ее матерью. А со сватом Виктор Кунгуров обменивается поздравлениями с праздниками. "Когда Женя с Наташей расстались, ее родители были в шоке, впрочем, как и мы", - отметил отец артиста.

Он сообщил, что семья приняла сына Троицкой от первого брака. Отец допустил, что впоследствии Евгений мог жалеть о расставании с женой. "Да, как не жалеть, Наташа была заботливой женой, она прошла с Женей путь к его известности, была рядом на всех его выступлениях шоу "Голос". Но он решил, если изменил, то надо уходить", - поведал Виктор.

Во второй раз певец женился на Ирине Мелединой. Она родила ему сына Ивана и дочь Ариадну. Интересно, что с внуками Виктор в последний раз виделся два года назад. Тогда он гостил у сына в Москве. По его словам, все его попытки связаться с внуками не увенчались успехом.

"Лично я уверен, что останься Женя с Наташей, он был бы жив", - заявил отец Кунгурова "МК".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>