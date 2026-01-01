Продолжается прием заявок на премию #МЫВМЕСТЕ. Подать заявку на 6-й сезон международной премии #МЫВМЕСТЕ можно по 24 мая 2026 года.

Это главная премия социальных проектов, реализуемая при поддержке президента России. Ее цель – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире. Награду победителям в течение последних десяти лет вручает президент России Владимир Путин.

В премии 2026 года в рамках национального трека выделены четыре основные категории: "Личность", "НКО и проекты", "Компании" и "Территория".

Заявочный этап продлится по 24 мая, техническая экспертиза: с 4 мая по 7 июня, региональный этап: с 15 июня по 12 июля, полуфинал: с 27 июля по 30 августа, финал: с 21 сентября по 25 октября. Объявление лауреатов и торжественное награждение проведут в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в декабре.

Участниками премии могут стать граждане старше 14 лет, некоммерческие, благотворительные организации, коммерческие компании, а также журналисты и другие представители сферы медиа с социальными проектами. С 2024 года участниками также могут стать субъекты РФ и муниципальные образования, реализующие программу развития добровольчества (волонтерства), благотворительности и гражданских инициатив.

Учредителем премии выступает Федеральное агентство по делам молодежи. Организатор – Ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и общественных объединений "Добро.рф", сообщают организаторы.