Детей и подростков приглашают к участию в конкурсе "Большая перемена"

Начался седьмой сезон Всероссийского конкурса "Большая перемена". Это флагманский проект Движения Первых и входит в линейку проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Регистрация для школьников 1-7 классов и старшеклассников из-за рубежа открыта до 30 мая, для команд образовательных организаций – до 14 июня, а для старшеклассников и студентов ссузов – до 19 июня на платформе.

Принять участие в "Большой перемене" можно по одному из 12 направлений: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, добровольчество, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодёжное предпринимательство, государственная оборона и безопасность.