Медведев пригрозил обеспечить безопасность России через животный страх Европы

Недружественные страны стремятся навязать России концепцию "мир посредством силы". Значит, ответить мы можем только "безопасностью России через животный страх Европы". Такое заявление сделал в среду, 6 мая, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Как указал политик в статье, выдержки из которой приводит RT, ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть инструментами России по предотвращению большой бойни.

Единственным приемлемым инструментом Медведев назвал "только формирование у Германии и поддерживающей ее "единой Европы" понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана "Барбаросса 2.0".

Ранее Дмитрий Медведев прямо предупреждал, что Россия располагает уникальным оружием: "У нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас". Речь идет не только про "известный всем "Орешник" и грозный "Посейдон", имеются также "другие образцы, очень перспективные".

Европа признает, что с Россией ей трудно тягаться. Так, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс отмечал, что российский ОПК вдвое обгоняет все страны Европейского союза по производству артиллерийских снарядов и почти в четыре раза — по производству крылатых ракет.