Недружественные страны стремятся навязать России концепцию "мир посредством силы". Значит, ответить мы можем только "безопасностью России через животный страх Европы". Такое заявление сделал в среду, 6 мая, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Как указал политик в статье, выдержки из которой приводит RT, ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть инструментами России по предотвращению большой бойни.

Единственным приемлемым инструментом Медведев назвал "только формирование у Германии и поддерживающей ее "единой Европы" понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана "Барбаросса 2.0".

Ранее Дмитрий Медведев прямо предупреждал, что Россия располагает уникальным оружием: "У нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас". Речь идет не только про "известный всем "Орешник" и грозный "Посейдон", имеются также "другие образцы, очень перспективные".

Европа признает, что с Россией ей трудно тягаться. Так, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс отмечал, что российский ОПК вдвое обгоняет все страны Европейского союза по производству артиллерийских снарядов и почти в четыре раза — по производству крылатых ракет.