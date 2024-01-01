"Пишут: проститутка, содержанка...": Григорий Лепс устал молчать о невесте-внучке и выдал всю правду

Григорий Лепс и Аврора Киба расстались после двух лет отношений. В 2024 году артист шокировал общественность, когда вывел на красную дорожку юную красавицу и заявил, что они готовятся к свадьбе. То, что девушка годится ему во внучки, певца ничуть не смущало.

Лепс настаивал, что искренне любит Кибу и готов на ней жениться. Однако обещания так ни к чему и не привели. В конце прошлого года у Григория случился срыв, Аврора пыталась привести пожилого жениха в чувства, но не смогла. Пришлось спасать бывшего мужа Анне Шаплыковой. За 20 лет брака она научилась справляться с любым состоянием Лепса. Анна быстро поставила Григория на ноги. Бывшие супруги снова сблизились, а Киба чувствовала себя преданной.

Григорий, по слухам, особо не пытался помириться с юной невестой. И в итоге в конце января пара объявила о расставании.

В новом интервью певец дал понять, что совершенно свободен и есть претендентки на его сердце, но не все так просто. "Варианты есть, но у меня в душе только одна девушка - Аврора. Пока она у меня в сердце, ничего поделать не могу. Может быть, у нас еще сложится", - не теряет надежды артист.

Кроме того, Лепс выдал всю правду о невесте-внучке. По его словам, травить Аврору не за что. "Своих подписчиков в соцсетях прошу только об одном: не оскорбляйте человека. А то пишут: проститутка, содержанка... Это не так. Она приличный человек, просто Аврора пока очень молода. Мне 63 - а я порой как выкину что-то. А ей только недавно 20 исполнилось", - заявил Лепс "КП".

