Местонахождение двух российских офицеров, которых больше года назад попали в плен на Украине и числились пропавшими без вести, удалось установить. Об этом рассказала в среду, 6 мая, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Как сообщила омбудсмен, которую цитирует ТАСС, "буквально вчера" поступили от украинской стороны фотографии российских офицеров, которые попали в плен. Двое из них были осуждены на Украине — семьи искали их больше года.

Москалькова подчеркнула, что "мы не только нашли их, но получили с украинской стороны фотографии и письма родным и близким".

25 апреля на Родину вернулись 193 бойца российской армии — их удалось освободить из украинского плена. Военнослужащих, которые провели в неволе около двух лет, сразу отправили в медицинские учреждения Министерства обороны, где они пройдут реабилитацию.

Между тем в марте сообщалось, что киевский режим отказывался принять собственных граждан. Семеро украинцев, спасенных российскими военными из зоны боевых действий, не могли вернуться домой — их отказывалась принять Украина.