Казахстан пригрозил отстаивать свои интересы "с более жестких позиций"

Казахстан является миролюбивым государством и предпочитает решать конфликты дипломатическими методами, но при необходимости готов отстаивать свои интересы "с более жестких позиций". Об этом предупредил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

В среду, 6 мая, политик выступил на мероприятии в преддверии Дня защитника Отечества, который празднуют в Казахстане 7 мая. Токаев подчеркнул, что "доблестная армия Казахстана достойно продолжает героический путь наших предков".

Казахстан продолжит укреплять дружественные отношения со всеми странами мира, соблюдая принципы и нормы международного права. Однако при этом "наша страна должна быть готова к предупреждению различных вызовов и отражению любых угроз".

С учетом этого глава государства анонсировал глубокие реформы в наших Вооруженных силах и военизированных структурах, которые планируется реализовать в ближайшие два года, сообщает пресс-служба Токаева.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер. Он выразил надежду на то, что принятие новой Конституции в республике поспособствуют наращиванию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Астаной.

Тем временем полиция Казахстана организовала проверку в связи с обнаружением на территории страны обломков некоего аппарата — предположительно, летательного беспилотника. По предварительным данным, речь идет про дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).