Анна Заворотнюк шокирована гибелью Ксении Добромиловой: "Вчера видела ее"

Модель и актриса Ксения Добромилова погибла в ДТП с мотоциклом 5 мая. Звезда клипа HammAli & Navai "Девочка-война" снимала байкеров на Большой Дорогомиловской улице. Один из водителей не справился с управлением и влетел в фотографа. Добромилову госпитализировали в тяжелом состоянии. Но спасти актрису не удалось.

Модель скончалась в карете скорой помощи. Ксения получила тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую.

О трагедии высказалась дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" видела Ксению в день ДТП. "Вчера видела ее на этой дороге… И сегодня читаю новости. Не укладывается в голове. Очень жаль. Соболезнования родным и близким…" — написала Анна в своем блоге.

Байкера, который наехал на Добромилову, задержали. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, в отношении него возбуждено уголовное дело. 32-летнему мотоциклисту грозит до пяти лет колонии. Предварительно, водитель передвигался по улице без нарушений ПДД, но не справился с управлением.

Напомним, Ксения Добромилова была актрисой театра Луны, моделью, фотографом и блогером. Она увлекалась мотоспортом. Ксения не раз рассказывала, что рискует жизнью, выходя на трассу, чтобы сделать эффектный кадр.