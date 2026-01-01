ФАС выдала предостережения экспертам за прогнозы о росте цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала ряд предостережений в связи с публичными заявлениями о возможном росте цен на социально значимых рынках.

Как уточняет пресс-служба ведомства в среду, 6 мая, некоторые аналитики публично, через средства массовой информации, высказались о якобы предстоящем росте цен на продовольственные товары и дали прогнозы стоимости топлива в 2026 году.

Антимонопольщики предупреждают: такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, а также спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей.

Экспертов предостерегли от нарушения федерального закона "О защите конкуренции".

Ранее в Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин отслеживает ситуацию вокруг цен на жизненно важные продукты. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что "тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно обсуждает ее с правительством".

В феврале многих встревожили публикации о риске скачка цен на яйца. Однако в Минсельхозе России отметили, что на фоне увеличения спроса на эту продукцию птицефабрики активно наращивают производство. При этом некоторое повышение оптовых цен наблюдается в условиях роста затрат птицефабрик, хотя на розничных ценах это почти не сказывается.