Украина начала разработку собственной системы противоракетной обороны (ПРО), поскольку столкнулась с задержками поставок американских ракет-перехватчиков, прежде всего снарядов для Patriot.

Как пишет Politico, для американцев приоритетным направлением является сейчас Ближний Восток, поэтому Украина получает военную помощь по остаточному принципу.

Европа не в состоянии компенсировать нехватку средств ПРО собственными аналогами вроде IRIS-T или SAMP-T, поэтому Киев, продолжая закупать Patriot через программу НАТО, параллельно работает над альтернативным решением. Украинская оборонная компания Fire Point уже объявила, что ее проект Freya, сочетающий легкую пусковую установку с противокорабельными ракетами FP-7, имеет общеевропейское значение.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не только Украине, но и миру надо искать альтернативу Patriot как можно скорее, поскольку в сложившихся геополитических реалиях ракеты и установки отправляют, в первую очередь, на Ближний Восток. Зеленский жаловался, что про Украину при этом забывают.

Однако еще в январе, до начала Соединенными Штатами и Израилем военных операций против Ирана, Зеленский закатил истерику из-за задержек с поставками Patriot. В украинских ВВС признали, что страдают от дефицита ракет для самолетов и систем противовоздушной обороны, а генсек НАТО Марк Рютте заявил, что эффективность украинской ПВО падает.