Елена Товстик вывалила перед Полиной Дибровой любовные письма Романа: "Пусть читает, ей такое не писали!"

Год назад на Рублевке разгорелся грандиозный скандал. Бизнесмен Роман Товстик оставил жену и шестерых детей ради Полины Дибровой. Модель в свою очередь ушла от мужа-телеведущего, чтобы построить новую семью.

Как уверяет Елена Товстик, ее супруг увлекся Полиной, когда та стала частой гостьей в их доме. Роман не смог сопротивляться чувствам и оставил жену ради красавицы-соседки.

Сейчас Товстик и Диброва живут вместе. А бывшая жена бизнесмена путешествует по миру, следит за младшими детьми и страдает, перечитывая письма, что Роман писал ей в начале отношений.

В личном блоге Елена опубликовала несколько любовных посланий бывшего мужа. В своих письмах Роман признавался жене в сильных чувствах, говорит, что считает их встречу судьбоносной.

"Получается, слова ничего не значат? Каждый раз новая жизнь, новая любовь… Нет ответственности за этими словами. Твой ангел стал железной женщиной, а потом фениксом. На этой планете у меня есть собственная миссия, и это не рождение шестерых детей, а нечто иное, что вышло за границы…" — заявила Товстик.

Подписчики поддержали многодетную маму. Некоторые заметили, что Елена буквально вывалила письма Романа перед Полиной. "Пусть читает, ей такое не писали. И детей от него она не рожала", — прокомментировала эти замечания бывшая жена бизнесмена.