Катерина Шпица стала мамой во второй раз

Катерина Шпица и Руслан Панов стали родителями во втрой раз. Малыш появился на свет 6 мая в одном из московских роддомов.

Актриса не стала интриговать и сразу объявила, что у нее родился мальчик. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, они находятся под наблюдением врачей.

О том, что Шпица готовится стать мамой во второй раз, стало известно в декабре. Тогда Катерина и ее муж опубликовали семейное видео, на котором они готовились к празднованию Нового года. В какой-то момент актриса повернулась лицом к камере и показала внушительный животик.

Напомним, что у Катерины уже есть сын Герман. Мальчику 14 лет. Его Шпица родила от актера и каскадера Константина Адаева.

С Русланом Пановым актриса счастлива в браке пять лет. Звезда кино уверяет, что муж стал для нее надежной поддержкой и опорой. Несколько лет назад они пережили трагедию — потеряли ребенка. Тогда Руслан помог Катерина справиться с горем.