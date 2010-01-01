Умер основатель CNN Тед Тернер

В США скончался бизнесмен и продюсер Тед Тернер — создатель одного из известнейших информационных телеканалов CNN (Cable News Network). Об этом стало известно в среду, 6 мая.

О смерти медиамагната сообщает CNN cо ссылкой на Turner Enterprises. Теду Тернеру было 87 лет. Последние несколько лет он страдал от деменции с тельцами Леви — это прогрессирующее заболевание головного мозга.

Карьера Тернера в медибизнесе стартовала в 1960-е годы, когда он приобрел небольшую телевизионную станцию в Атланте. В 1970 году бизнесмен основал телекорпорацию Turner Broadcasting System, которую сам и возглавил, а затем создал прославивший его канал Cable News Network (CNN).

Состояние Теда Тернера, по данным Forbes на 2026 год, составляет около 2,8 миллиарда долларов. В 2010 году бизнесмен присоединился к кампании The Giving Pledge ("Клятва дарения"), пообещав завещать львиную долю своего состояния на благотворительные цели.