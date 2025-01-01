МВД предложило селить мигрантов в специальных хабах с геномной регистрацией

Эксперимент по целевому привлечению иностранных работников предлагают провести в России с 2027 по 2030 год. Поправки в законодательство в этой сфере разработало Министерство внутренних дел.

Ведомство предлагает применять реестровую модель для работодателей и заказчиков услуг по привлечению иностранных граждан в Россию. Федеральное правительство займется формированием миграционных хабов для временного пребывания приезжих и проведения необходимых процедур. Затем мигрантов распределят по регионам к работодателям.

Эксперимент предусматривает медицинское освидетельствование и обязательную государственную геномную регистрацию мигрантов, уточняет ТАСС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря о вопросах миграционной политики, подчеркнул: правовое поле сформировано, принято 22 федеральных закона — их необходимо исполнять. Попытки идти по легкому пути спустя какое-то время приводят к еще большим сложностям — это можно увидеть на примере других стран, особенно в Европе.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал, что в 2025 году за нарушение законодательства было выдворено из нашей страны 72 тысячи иностранцев. По словам главы МВД, можно было бы выдворить в десять раз больше, "если бы на это еще было финансирование".