Новая выходка Евгения Плющенко взбесила народ: вот что сделал фигурист

В семье Евгения Плющенко в конце апреля разгорелся громкий скандал. Сын олимпийского чемпиона Егор Ермак дал большое интервью, в котором рассказал о том, как на самом деле к нему относятся в новой семье отца. По словам Ермака, с папой он почти не общается. Мальчик пытался сблизиться с Плющенко, но горько пожалел об этом.

Евгений поначалу не комментировал слова сына. Олимпийского чемпиона скандал застал во время отдыха на Мальдивах. Но, вернувшись домой, фигурист все-таки записал публичное обращение к сыну. Плющенко позвал Егора на встречу, пообещал помощь и отдельно отметил, что любит сына, что бы ни происходило.

После этого семейная ссора затихла. Но не прошло и пары недель, как Евгений снова вызвал гнев народа. На этот раз Плющенко раскритиковали за беспечное отношение к природе.

Дело в том, что фигурист показал на своей странице в соцсети, как прогуливаясь по территории спортивного комплекса, наткнулся на цветок. Евгений, не задумываясь, сорвал растение и показал его на камеру.

"А у нас наконец-то хорошая погода. Смотрите, какой. Первый!" — радостно объявил Плющенко.

Но народ выходку спортсмена не оценил. На олимпийского чемпиона обрушился шквал критики. "Ну вот зачем срывать цветок?"; "Вам, что мешал этот цветок?"; "Как жаль, что эгрегор льда не научил вас любить природу... взял и лишил жизни цветок…"; "Евгений, вы одним движением убили живой организм!"; "В этом году ввели огромные штрафы за сорванные подснежники, а за большое количество уголовная ответственность до 4 лет", — написали в комментариях поклонники Плющенко.