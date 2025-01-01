Власти государств Европейского союза в 2025 году выдали более 620 тысяч виз гражданам Российской Федерации. Это рекордный показатель за все время проведения Россией специальной военной операции.

Как уточняет Euractiv, показатель вырос на 10,2% в сравнении с 2024 годом, невзирая на декларируемое интеграционным объединением ужесточение правил въезда россиян на территорию Евросоюза — в частности, запрет выдачи шенгенских виз для многократных поездок.

Тем временем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила, что Брюссель предложит ограничить въезд бывших российских участников спецоперации в Европейский союз к июню.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила европейцев во вранье о визах. Посольство Франции в Москве лукавит, утверждая, что правила выдачи виз россиянам не изменились. Если до пандемии коронавируса французское консульство выдавало гражданам России около полумиллиона виз в год, сейчас Франция выдает всего около 150 тысяч виз и преподносит это как достижение.