Российская армия в ответ на вражеские атаки ВСУ по гражданским объектам на территории нашей страны нанесла ответные удары по украинским военным тылам. Прилеты отмечены в Харькове, Запорожье, Кривом роге. В Одессе уничтожены патрульный и бронированный катера противника.

На передовой наши подразделения заняли более выгодные позиции. А на ряде участков продвинулись вперед. В интересах "южан" экипаж СУ-35С прикрывал вертолеты при нанесении ударов по живой силе и пунктам временной дислокации противника. Все цели были поражены.

На Добропольском направлении снайперы группировки "Центр" не оставляют шансов вражеским дроноводам. За неделю они уничтожили более 180 ударных БПЛА и около 10 тяжелых гексакоптеров ВСУ.

Как всегда, на высоте оказались расчеты наших "птиц". На Краматорском участке фронта "Буревестник" настиг пикап с боевиками. А в Сумской области оператор "Ланцета" захватил вражескую цель и с хирургической точностью поразил замаскированный объект неприятеля.

В районе Верхней Терсы в Запорожье "Грады" нанесли массированный удар по противнику, который пытался скрыто доставить груз на пункт управления дронами.

В преддверии Дня Победы очередные награды получили военнослужащие легендарного 145-го полка морской пехоты группировки "Север". Им вручены орден Мужества, "Георгиевский крест" 4 степени и медаль "За воинскую доблесть" второй степени. После награждения морпехи вернулись к выполнению боевых задач.