Швейцарская разведка по решению суда впервые откроет доступ к засекреченным архивам, содержащим информацию об одном самых жестоких нацистских преступников - Йозефе Менгеле. Примечательно, что документы должны были оставаться под замком до 2071 года. Досье находилось под защитой. Известно что врач-убийца совершенно безопасно провел остаток своей жизни в Аргентине, но историки убеждены: он свободно передвигался через границы и даже посещал Швейцарию!

---

О том, кто такой Йозеф Менгеле, прозванный за бесчеловечные эксперименты над заключенными в концлагере "Аушвиц-Беркинау" "ангелом смерти", стало известно почти сразу после освобождения Освенцима Красной Армией. Но это не помешало ему сначала преспокойно продолжать работать до 1949 года врачом в западной Германии, а затем уехать "крысиными тропами" в Аргентину, страну-рай для нацистских преступников. А потом ещё и неоднократно приезжать в послевоенную Европу, которая без особых проблем принимала этого "убежденного нациста". Причем не скрываясь.

"В феврале 1959 года он написал заявление о поездке в Западную Германию под своим настоящим именем. Мы также знаем, что в это время его отец был болен. Так что все сходится. Это показывает, насколько он чувствовал себя в безопасности", - говорит историк Богдан Мюзиал.

Также известно, что в 1956 году он отдыхал вместе с сыном и помощницей на горнолыжном курорте Энгельберг в Швейцарии. В эту страну, предположительно, он приезжал и в марте 1961 года. Но уже в Клотен, что в кантоне Цюрих. Был ли второй визит на самом деле, историк Жерар Веттштай и надеется выяснить в архивных документах, открытия которых он добился через суд.

Возможно, там найдется и официальный ответ на вопрос, почему швейцарские власти не задержали военного преступника, на руках которого кровь тысяч умерщвленных им лично или по его приказу евреев, цыган, русских. По рассказам выживших в "Аушвиц-Беркинау", Менгеле лично встречал эшелоны с заключенными, отбирая для своих экспериментов необходимый биологический материал.

Подопытным переливали кровь, изменяли цвет глаз. Ломали кости без наркоза. Все эти опыты проводились для выяснения пределов выносливости человеческого организма и доказательства превосходства арийской расы, на чем Менгеле был помешан. Казалось бы, с таким реноме "ангел смерти Освенцима" должен был оказаться в числе наиболее разыскиваемых преступников. И его действительно активно искали, в первую очередь, охотники за нацистами центра Симона Визенталя. Но каждый раз, когда Менгеле почти ловили, он уходил от облав. Многие историки уверены: с чужой помощью.

"Потому что такие, как Менгеле, были очень нужны. Ведь сразу после окончания Второй мировой войны последовала очень большая размолвка между союзниками, которая завершилась "фултонской речью Черчилля. И нацистские военные преступники, тем более элитные нацисты, были англосаксам чрезвычайно важны. Тогда ведь считалось, что пройдет пара тройка лет и будет новый поход против коммунизма. Ну, какая разница, под каким флагом ты будешь совершать преступления, от тебя требуется только одно: яростно ненавидеть русских. Ну или вообще всех тех, кто против. Какая разница. Дивный новый мир: арийская Европа или демократическое образование англосаксов", - рассуждает историк и журналист Армен Гаспарян.

Учитывая, что Запад пригрел многих видных нацистских деятелей, выразивших готовность сотрудничать, вполне возможно в их числе был и Йозеф Менгеле, чьи исследования на людях сочли очень полезными. Иначе объяснить такую неуловимость человека, который до определенного момента даже не скрывал своего настоящего имени и не изменял внешность, крайне сложно.

"К огромному сожалению, в Советском Союзе эту тему не особенно педалировали. А совершенно напрасно. Потому что стоило бы задаться вопросами, кто и как помог Менгеле через Швейцарию выехать непосредственно в Латинскую Америку? Почему Швейцарцы, зная уже, кто такой Йозеф Менгеле, преспокойным образом это сделал. Кто и как сводил его с кураторами в Латинской Америке. Вопросов здесь бесконечно много. К сожалению, ответов мы не получим. Ну или получим в формате "это другое", - уверен Гаспарян.

Вот и нынешние руководители Европы, а особенно Германии, многие из которых являются потомками не последних людей в нацисткой партии, руководствуются данным принципом. Отсюда, например, и запрет советской символики на воинских мемориалах, который власти ФРГ введут 8 и 9 мая. И игнорирование вклада нашей страны в освобождение "Освенцима". В такой ситуации надеяться на то, что после обнародования новых данных из дела Йозефа Менгеле, хранящихся в архивах швейцарской разведки, европейские политики начнут посыпать голову пеплом, не стоит. Вся история послевоенной жизни живодера и садиста Менгеле, который умер лишь в 1979 году, купаясь в океане, говорит о том, что для достижения своих целей англосаксы готовы использовать кого угодно. И с тех пор ничего не изменилось. "Да, он сукин сын. Но он наш сукин сын", - слова Рузвельта о никарагуанском диктаторе Сомосе по-прежнему вышиты на знамени Запада.