Ежедневная аудитория MAX превысила 85 млн пользователей

С момента запуска мессенджера MAX соответствующее приложение установили более 120 миллионов человек. Такие данные приводит в среду, 6 мая, пресс-служба платформы.

Ежедневная аудитория MAX превысила 85 миллионов пользователей. Отправлено уже свыше 150 миллиардов сообщений и совершено более 6 миллиардов звонков. При этом вне России MAX используют примерно 8 миллионов человек.

Пользователи MAX создали более 7 миллионов приватных и публичных каналов, чья аудитория превышает 300 миллионов подписчиков, пишут "Известия".

Ранее в Центре безопасности MAX заверили, что данные пользователей национального мессенджера находятся под надежной защитой, что бы ни утверждалось в фейках. Эксперты опровергли публикации о том, что в MAX с помощью специальной программы было выявлено свыше 200 уязвимостей — они якобы открывают мошенникам доступ к пользовательским данным или действиям.

Функционал MAX продолжает расширяться. Как рассказал статс-секретерь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов, теперь возможность подтверждения возраста посредством мессенджера для приобретения в магазинах товаров с возрастной маркировкой 18+ используется во всех федеральных торговых сетях.