Погибшая в ДТП с мотоциклом звезда клипа "Девочка-война" предчувствовала свою смерть: сказала об этом в последнем разговоре с мамой

Модель и актриса Ксения Добромилова погибла в ДТП с мотоциклом 5 мая. Звезда клипа HammAli & Navai "Девочка-война" снимала байкеров на Большой Дорогомиловской улице. Один из водителей не справился с управлением и влетел в фотографа. Добромилову госпитализировали в тяжелом состоянии. Но спасти актрису не удалось.

Модель скончалась в карете скорой помощи. Ксения получила тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую.

Похороны фотографа пройдут 7 мая. У Ксении остались жених и мама. Совсем скоро она должна была выйти замуж. Как рассказала мама Добромиловой, в последнем разговоре Ксения обронила странную фразу, она как будто предчувствовала свою смерть. Это было неделю назад.

"Я ей говорю: "Ксюш, ты не забудь меня пригласить на свадьбу". А она мне сказала: "Мам, надо еще дожить до свадьбы". А я ей: "Почему и зачем ты так говоришь?" Меня кольнуло это. Она грустная была. Может быть, что-то предчувствовала и предвидела, не знаю", — поделилась мама погибшей актрисы в беседе с msk1.

Мать не винит в гибели Ксении байкера, который ее сбил. Она понимает, что дочь выбрала слишком опасное увлечение.

"Она и вышла... вышла на дорогу, чтобы сделать красивые снимки. Хотя было специально отведенное место. Кто-то мог отвезти ее транспорте, она с дороги бы снимала в движении. Мото — это было ее последнее увлечение. Это была ее команда, ее друзья. Там хорошие ребята", — отметила женщина.

Напомним, Ксения Добромилова была актрисой театра Луны, моделью, фотографом и блогером. Она увлекалась мотоспортом. Ксения не раз рассказывала, что рискует жизнью, выходя на трассу, чтобы сделать эффектный кадр.