Жару до 30 градусов пообещали жителям Московского региона перед резким похолоданием

В четверг, 7 мая, столбики термометров в столичном регионе могут подняться до рекордной для последнего весеннего месяца отметки в 30 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как заявил эксперт, в теплом секторе атлантического циклона ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой скоротечный дождь и гроза.

Ночью воздух прогреется до 13 градусов тепла, а в середине дня окажется даже жарче, чем положено в июле: 25-28 градусов. Местами, особенно на юге Подмосковья, температура может достичь рекордных 30 градусов, цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупреждал, что "говорить о том, что лето будет однородно теплым — такого говорить нельзя по определению". Обещать и чрезвычайно жаркое лето специалист не стал, хотя "один из месяцев — я не буду уточнять, какой — совершенно определенно будет".

Между тем климатолог Владимир Клименко заявил, что предстоящее лето в Центральной России не войдет в пятерку самых жарких за всю историю наблюдений, но вот в десятку может попасть вполне.