Ночью 7 мая над российскими регионами сбили 347 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 347 украинских беспилотников над российскими регионами.

БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями.

Также атаку беспилотников отразили над Москвой, Подмосковьем, Краснодарским краем, Адыгеей, Калмыкией, Крымом, акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Все вражеские беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

На подлете к Москве сбили восемь дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В двух московских аэропортах - "Шереметьево" и "Внуково" - введены ограничения на полеты.

В Брянске повреждения получили два многоквартирных дома, пострадали 13 человек, в том числе ребенок, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Три жилых дома повреждены в тверском Ржеве, эвакуированы 350 человек. Пострадавших, к счастью, нет.

Над Тульской областью сбили 14 БПЛА, над Калужской – 9, над Смоленской – 6, над Пензенской – 2, над Волгоградской – 1. Пострадавших и разрушений во всех случаях нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 53 беспилотника.