У унизившей Чеботину Успенской могут отнять главный хит: "Отдадим "Кабриолет" другой певице, той же Славе"

Любовь Успенская публично нелестно высказалась о Люсе Чеботиной. Королева шансона оставила дерзкий комментарий под постом о молодой звезде. Любовь Залмановна призналась, что исполнительница хита "Солнце Монако" ее безумно раздражает.

Люся слова старшей коллеги увидела и молчать не стала. "Не на ту напали! Пытаясь затравить меня фейковыми статьями, вбросами, вы только мотивируете меня становиться лучшей версией себя", — заявила Люся.

В конфликт артисток вмешался Юрий Лоза. Он считает, что Успенская не имеет никакого статуса, чтобы так высказываться о молодых певицах. Мол, ей самой просто повезло, что в свое время композитор отдал ей хорошую песню. Лоза даже предложил забрать у Любови Залмановны хит "Кабриолет" и отдать его другой исполнительнице. По его словам, песня от этого не станет хуже.

"Какой статус у Успенской может быть, если эти же песни могут спеть другие исполнители? Ну они будут звучать немного по-другому, но останутся теми же. Давайте "Кабриолет", слова которого написал Илья Резник, отдадим другой певице, той же Славе, или Ирине Дубцовой. Что изменится? Песня останется той же. <…> А что может создать Успенская? Она может просто спеть, исполнить то, что создали другие", — заявил Юрий Лоза в беседе с "Телепрограммой".