Польша назвала условие пропуска самолета Фицо в Москву на День Победы

Варшава готова пропустить самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на торжества по случаю Дня Победы. Об этом объявил в среду, 6 мая, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Однако, как уточнил дипломат, это возможно лишь при выполнении словацкими властями одного условия: разблокировка финансовой помощи Украине. Лишь в этом случае, по словам Сикорского, "мы, возможно, сможем пойти на компромисс" (цитаты по "Интерфаксу").

Тем временем The European Conservative пишет, что члены Евросоюза, судя по их разнородной реакции на план Фицо отпраздновать День Победы в Москве, до сих пор не могут преодолеть разногласия относительно перспектив восстановления диалога с Россией.

Роберт Фицо между тем заявил, что отправляется в российскую столицу, чтобы почтить память советских солдат, которые погибли во время освобождения его страны от фашизма. Политик риторически поинтересовался у своих критиков, почему он должен стыдиться желания отдать должное людям, которые "подарили нам 81 год спокойствия и мира".