Мишустин утвердил концепцию развития пригородного сообщения до 2035 года

1,5 миллиардов рублей будет выделено на поддержку самого западного региона страны – Калининградской области. Об этом сегодня на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин. Средства пойдут на реконструкции автомобильного моста через реку Преголю и дорог к нему.

Ещё одно важное решение - утверждена концепция развития пригородного сообщения до 2035 года. Согласно документу, единые подходы вводятся для всех регионов. В ближайшие пять лет с перевозчиками начнут заключать только длительные контракты: от трёх лет и выше. Специализированные компании будут активно закупать современные вагоны. Внедрение инновационных технологий поможет пассажирам избегать очередей и оформлять электронные билеты.

Также обсудили и укрепление промышленного сектора в стране.

"Президент в числе приоритетов называл развитие средних и малых городов, сельских поселений, новых регионов, а также Дальнего Востока и Арктики. Чтобы дополнительно поддержать значимые индустриальные проекты на таких стратегических территориях, правительством определены специальные повышающие коэффициенты для федеральных субсидий. В частности, с увеличением на 10% они будут рассчитываться для местных производителей электронной продукции. И, прежде всего, речь идёт о софинансировании инициатив по созданию и модернизации инфраструктуры парков, технопарков, в том числе и в сфере высоких технологий. В целом для этого в бюджете на ближайшие три года предусмотрено суммарно более 180 млрд рублей", - сообщил Мишустин.