Трамп смягчил условия сделки с Ираном: на раздумья у Тегерана есть 48 часов

США и Иран очень близки к соглашению о завершении конфликта, утверждает Axios. По данным источников издания, стороны сейчас обсуждают некий меморандум из 14 пунктов, который даст старт фазе переговоров. И ответа, как сообщается, Вашингтон ждет от Тегерана в течение 48 часов.

Белый дом убеждает общественность, что война с Ираном закончена. О неких достигнутых договорённостях без особых подробностей сообщают американские официальные лица. Издание Axios опубликовало материал об одностраничном меморандуме между Вашингтоном и Тегераном. В нём якобы описаны этапы завершения конфликта в течение 30 дней.

"США ожидают ответа Ирана по нескольким ключевым пунктам в ближайшие 48 часов. Среди прочих положений сделка предполагает, что Иран возьмёт на себя обязательство ввести мораторий на обогащение урана, США согласятся снять санкции и разблокировать миллиарды долларов замороженных иранских средств, а обе стороны снимут ограничения на транзит через Ормузский пролив", - пишет издание.

Ядерный вопрос - один из главных вопросов. Трамп требовал от Ирана полностью отказаться от обогащения урана, и именно это было ключевым поводом эскалации. Но теперь условия могут измениться.

"Продолжаются дискуссии по поводу срока моратория на обогащение урана: Тегеран предлагает 5 лет, США хотят 20, но готовы на 12. После окончания моратория Иран сможет обогащать уран только до низкого уровня — 3,67%", - пишет Axios.

Трамп заявил, что если Тегеран не согласится выполнить условия меморандума, то начнутся бомбардировки. Но пока Штаты явно пошли на смягчение позиций. По сообщениям ряда СМИ, Белый дом хочет достигнуть первых результатов уже до 14 мая, когда Трамп полетит на переговоры в Китай. При этом израильское руководство, по данным Reuters, всё последнее время готовилось к продолжению боевых действий и США скрыли от них информацию о потенциальном успехе в переговорах. Явно чтобы сделку не сорвать. По словам госсекретаря Марка Рубио, война, оказывается, уже закончилась. И даже остановлены попытки использовать американскую армию для проводки судов через Ормузский пролив.

"Цели достигнуты. Как только президент уведомил Конгресс, мы завершили этот этап. И теперь приступили к операции "Проект Свобода". Президент предпочел бы сесть за стол переговоров и согласовать меморандум о взаимопонимании", - заявил Рубио.

Интересно видел ли Трамп газеты, которые вышли после пресс-конференции госсекретаря.

"Ракеты по-прежнему летают. Обе стороны настаивают на том, что контролируют движение по водному пути. И, несмотря на заявление господина Рубио о том, что цели войны достигнуты, очевидно, что это не так. За 38 дней интенсивных боевых действий США нанесли удары примерно по 13000 целей. Но более половины иранских ракет и пусковых установок уцелели. Ядерный арсенал Ирана пока не тронут. А господин Трамп перестал говорить о смене руководства в стране", - пишет New York Times.

По оценкам NYT, в Вашингтоне прибегают к риторическим уловкам, чтобы вся ситуация выглядела как победа. Но даже сторонники жестких санкций, такие как, например, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, в итоге признают, что силой можно решить не всё и с Ираном выгоднее договориться.

"Возможно это лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас. Мы устранили возможности Ирана к применению силы. Хотя, если информация Axios правдива, то мы можем говорить о соглашении, которое не намного лучше совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного Обамой, он допускал некоторое обогащение урана, а не его полное отсутствие", - говорит Волкер.

Иран пока держит паузу. Однако КСИР объявил о предоставлении возможности судам безопасно проходить Ормузский пролив. Формально это связано с отменой операции Трампа "Проект Свобода". Нефть начала дешеветь, впрочем, рынок сейчас цепляется за любые новости. В реальности остаются высокие шансы на возобновление боевых действий.