Общество "Знание" и Движение Первых запускают второй сезон конкурса "Родная игрушка"

Российское общество "Знание" и Движение Первых запускают второй сезон Всероссийского конкурса "Родная игрушка". Приём заявок уже доступен на сайте конкурса.

Конкурс направлен на развитие и поддержку проектов в сфере создания игр и игрушек, отражающих традиционные духовно-нравственные ценности России, историю страны, культурное наследие и общественные ориентиры. Особое внимание уделяется идеям и продуктам, которые способствуют развитию у детей творческого мышления, интереса к истории и культуре, а также формированию научно-технических навыков.

К участию в конкурсе приглашаются независимые авторы, творческие коллективы и производители детских игр и игрушек.

Сроки подачи заявок отличаются в зависимости от номинации.