Молдова пригрозила выставить России счет за повреждение ЛЭП

Официальный Кишинёв полагает, что Россия должна оплатить счет за ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) Исакча — Вулканешты. Такое заявление сделал в среду, 6 мая, молдавский министр энергетики Дорин Жунгиету.

Как сообщает Newsmaker, речь идет о мартовском инциденте с отключением пресловутой ЛЭП. Минэнерго Молдовы утверждало, что линия получила повреждения — якобы из-за ударов российских военных по украинским мишеням в рамках спецоперации.

Молдова получила от "Укрэнерго" счет за ремонт ЛЭП на сумму около 20 тысяч евро, что эквивалентно примерно 500 тысячам леев. Жунгиету заявил, что Кишинёв намеревается отправить этот счет на оплату в Москву по линии внешнеполитических ведомств. Пока молдавские власти ждут указанных денег от российской стороны, ремонт оплатят из фондов "Молдэлектрики".

В марте Министерство иностранных дел Республики Молдова вызвало посла России в Кишиневе Олега Озерова в связи с аварией на Днестровской гидроэлектростанции в районе Новоднестровска (Украина). Молдавское внешнеполитическое ведомство решило вручить российскому дипломату ноту протеста, поскольку обвиняет в аварии на украинской ГЭС Москву.

В январе на Украине и в Молдове произошел масштабный блэкаут. Почти во всех украинских регионах применялись аварийные отключения электроэнергии, уточняла компания "Укрэнерго", а отключения на молдавской территории были вызваны сбоями на Украине.