Татьяна Брухунова увезла маленькую дочь от Петросяна

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян живут вместе 7 лет. Пара воспитывает двоих детей — Вагана и Матильду. Хоть многие и судачили, что невозможно найти взаимопонимание с такой разницей в возрасте, пара до сих пор вместе и очень счастлива. Сыну Брухуновой и Петросяна уже 6 лет, а дочке — 2 годика.

Возможно, секрет крепкого брака Евгения Вагановича и Татьяны в том, что юморист с радостью отпускает жену одну в путешествия. Так, на днях Брухунова снова покинула Москву, хотя только пару недель назад вернулась из Стамбула. На этот раз Татьяна отправилась в Санкт-Петербург. Компанию ей составила дочь.

Брухунова поделилась с поклонниками фотографией из поездки. На снимке она запечатлела малышку Матильду. Девочка позировала в уютной пижамке, сидя на подоконнике. За окном заметна панорама Санкт-Петербурга.

Отметим, что из-за поездок Татьяны в Сети то и дело появляются слухи, что на самом деле в семье юмориста кризис, мол, вот-вот грянет развод. Сплетники наперебой обсуждают, что не отпускал бы муж любимую жену так часто в путешествия.

Журналисты издания "Абзац" решили напрямую спросить у Татьяны, что же происходит в ее семье, неужели сплетни о разводе — правда. Отмалчиваться и дальше жена юмориста не намерена, пересуды ей порядком надоели, но и развернутый комментарий получить не удалось.



"Не собирайте слухи. И не беспокойте народного артиста России всякой чепухой", — резко заявила Брухунова и от дальнейшей беседы отказалась.