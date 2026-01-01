В России впервые с начала года зафиксирована недельная дефляция

В России впервые с начала 2026 года зарегистрирована дефляция в недельном исчислении — снижение уровня цен на товары и услуги. Об этом рассказали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

Ведомство уточнило, что за период с 28 апреля по 4 мая 2026 года дефляция составила 0,02%. Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2,7%, в том числе на огурцы (-11,6%), помидоры (-7,5%), бананы (-0,5%) и яблоки (-0,1%). Также подешевели куриные яйца, рис и ряд других товаров.

Вместе с тем зафиксирован рост цен на детские фруктовые консервы, куриное мясо, гречку и сахар, сообщает ТАСС.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжает работу по возвращению к целевому уровню в 4%. Как подчеркнула председатель Банка России, "нельзя мириться с высокой инфляцией: она должна и будет снижаться дальше". Уже имеется достаточно данных об устойчивости тенденций, ведущих к замедлению инфляции.

Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что инфляция к концу 2026 года должна вновь снизиться примерно до 5%. Президент указывал, что в начале 2026 года инфляция немного ускорилась в связи с перенастройкой налоговой системы.