Европа пришла, откуда не ждали или весенние песни о любви. Десант высоких европейских политиков, высадившийся в Ереване, выглядел утомленным борьбой с Россией. Но весьма воодушевленным, потому что у Европы появился новый друг Никол Пашинян. Премьер, разглядевший светлое европейское будущее.

Политики было много, но главное было это. Песни Макрона под барабаны Пашиняна. Пробег французского президента по улицам Еревана с местными собаками. Расцелованные младенцы. И в целом атмосфера любви и расслабленного отдыха по профсоюзной турпутевке.

Фотографировались дружно, с душой. Где-то по периметру мотался бедный родственник Европы Зеленский. Грозил России. После того, как Дональд Трамп объявил себя автором урегулирования Азербайджано-Армянского конфликта, Америка предложила запустить транспортный проект через Зангезурский коридор. Это узкая полоска армянской земли между Азербайджаном и Нахичеванью. Рядом с Армяно-Иранской границей.

Пресса пишет: теперь коридор может стать плацдармом для атаки США на Иран. Это путь из НАТО в Центральную Азию. Маршрут, который идеально подходит для того, чтобы прямо угрожать России и Китаю. Для Европы это означает, что импорт нефти через Южный Кавказ будут контролировать Соединенные Штаты и устанавливать свои цены на нефть и газ в Евросоюзе.

Новый друг Европы Никол Пашинян, как хозяин ресторана, получивший щедрые чаевые, высоких гостей отблагодарил. Предложив создать на постсоветском пространстве альтернативу СНГ без участия России. Мы уже видели что-то подобное. В Грузии с Саакашвили, который теперь мается в тюремной больнице. На Украине, европейский путь которой начался с сожжения людей в одесском Доме профсоюзов. Но, похоже, Пашиняну отказаться от европейского пути уже и не дадут. В действительности все не так, как на самом деле.