В брюхе крокодила в ЮАР нашли пропавшего бизнесмена: он не единственная жертва людоеда

В ЮАР поисково-спасательная операция одного из местных жителей завершилась страшной находкой - полицейские нашли человеческие останки в желудке крокодила. Для того, чтобы провести вскрытие, силовики эвакуировали рептилию вертолетом.

Лассо, вертолет и туша в полтонны - так полицейские ЮАР завершают одну из своих самых сложных операций. Все началось с непростого расследования. Больше недели назад в участок провинции Мпумаланга поступило заявление: пропал мужчина 59 лет. Бизнесмен Габриэль Батиста исчез внезапно среди белого дня. Уехал на авто. И не вернулся.

Кроме местного рыбака больше мужчину никто не видел. Конфликтов у него до этого не было, недоброжелателей тоже не нашли. Но опрос жителей все-таки дал зацепку. Накануне загадочного исчезновения пикап Габриэля Батисты стоял у реки Комати. Которая как раз на днях мощно разливалась.

"Его уже не найдут живым... У меня предчувствие! Да его крокодилы, скорее всего, съели! Вот как в декабре было: пропали два солдата. Так потом нашли только одну голову! Тела пропали без вести", - говорит местная жительница.

Из всех возможных версий следователи в итоге остановились на одной: бизнесмен пытался проехать по уже затопленной переправе, не справился с управлением. Мужчину смыло потоком воды в Комати. А это не просто река, её называют Крокодиловой рекой. Поэтому даже если водителю и удалось выбраться из салона, то выжить среди кишащих вокруг рептилий, шансов просто не было. Окрестности полицейские исследовали с земли, с воздуха и присмотрелись: среди сотни подозреваемых один очень сильно выделялся.

"Его будто не пугали ни коптеры, ни вертолеты. Лежал неподвижно. А из опыта мы знаем, что если крокодилы хорошо поели, то они остаются на берегу реки, греются. Им нужно солнце, чтобы ускорить метаболизм и быстрее переварить пищу. И этот крокодил оставался на одном месте в течение 4 дней", - объясняет Йохан Потгитер, полицейский

Собственно, этим ленивый лежебока подписал себе смертный приговор. Подозреваемого усыпили, подцепили веревкой и подвесили в воздухе. Тушу доставили к зоологам в местный национальный парк, где провели вскрытие. В утробе хищника оказалось много вещдоков: ботинки, туфли, тапочки, всего 6 видов разной обуви. А еще человеческие останки. Правда, чьи - еще предстоит выяснить. Образцы сейчас изучают в лаборатории.