Россия требует от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом, установленный в столице ФРГ на 8 и 9 мая. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Германии, которое опубликовано в среду, 6 мая.

Как указывают дипломаты, запретительное решение касается символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Германии и Европы от нацизма. При этом запреты, вводимые Берлином под предлогом продолжающегося конфликта на Украине, "поражают абсурдностью и цинизмом".

Нет никаких сомнений в том, что в действительности указанный запрет направлен исключительно на ограничение права потомков советских воинов-освободителей, а также неравнодушных жителей и гостей берлина достойно отметить очередную годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне.

Возмущение этим запретом разделяют антифашисты Израиля. Руководитель израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров заявил, что как еврей и внук солдата Красной армии считает происходящее в Берлине настоящим позором. Запрещать Знамя Победы — это "не просто ошибка, это циничное и трусливое надругательство над исторической память" (цитаты по ТАСС).

Зампред комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Константин Басюк назвал действия германской стороны чудовищным оскорблением памяти павших: "Европа и Германия крепко встают на дорогу реваншизма. И если про войну с Россией они пока только говорят, то войну с памятью, с историей они ведут очень давно".

С коллегой согласен первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, если в Берлине запрещают символику победителей, которые освободили в том числе Германию от фашизма, значит, для руководства этой страны приоритетом является нацистская символика. Водолацкий предупредил, что "мы можем в ближайшее время с вами увидеть снова факельные шествия, снова портреты Гитлера на улицах Германии".