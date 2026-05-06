Что стало с няней Бобокуловой, обезглавившей 4-летнюю девочку в Москве. С момента убийства прошло 10 лет

В феврале 2016 года Москву потрясла трагедия. Няня Гюльчехра Бобокулова задушила и обезглавила четырехлетнюю девочку, за который присматривала. У малышки было тяжелое врожденное заболевание.

Женщина устроила расправу в доме на улице Народного Ополчения. После убийства ребенка няня подожгла квартиру и вышла с телом девочки на улицу. Бобокулову оперативно задержали, а вскоре стало известно, что женщина страдает от тяжелого психиатрического недуга.

Еще на родине Гюльчехра наблюдалась у психиатра, ей был поставлен диагноз "шизофрения". Но когда она приехала в Москву и стала искать работу, свою болезнь женщина скрыла. Родители погибшей девочки даже не догадывались, что у Бобокуловой шизофрения.

Столичный суд признал Гюльчехру невменяемой. Ее отправили на принудительное лечение.

С момента трагедии прошло 10 лет. Оказывается, все это время няня находилась в специализированной психиатрической больнице в Казани, хоть и были слухи, что ее могут отправить на родину.

"Экстрадировать Бобокулову на родину пока никто не планирует. Основная причина: нет гарантий, что попав домой, женщина через какое-то время не окажется на свободе как вылечившаяся. Такой поворот событий российское общество воспримет явно негативно", — пишет "МК".

О семье погибшей девочки практически ничего не известно. Малютку похоронили 6 марта 2016 года в городе Ливны Орловской области. А в апреле 2018 года рядом с ее могилой появилось еще одно захоронение, предположительно, отца девочки. Мама крохи, по слухам, нашла в себе силы попытаться построить новую семью, она снова вышла замуж и родила сына.