Трамп придумал, в чем США превосходят Россию: "Нас не догонят!"

Космические силы США лидируют в сравнении с другими государствами, включая Россию и Китай. Такое заявление сделал в среду, 6 мая, американский президент Дональд Трамп.

По утверждению политика, прежде Соединенные Штаты отставали в освоении космоса от России и КНР, однако с созданием американских космических сил положение дел якобы кардинально изменилось: "Мы настолько сильно превосходим всех в космосе, что нас никогда не догонят" (цитата по "Интерфаксу").

Громкое заявление Трампа прозвучало вскоре после успешной реализации миссии "Артемида-2", в рамках которой астронавты НАСА облетели Луну и отдалились от Земли на исторически рекордное расстояние. Эксперты отмечают: это официальный старт новой эры исследования космоса, ставки в которой предельно высоки.

Однако Россия не собирается никому уступать пальму первенства в космосе. Статус лидера в этой сфере сохраняется за нашей страной с советских времен. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал, что и сейчас реализуются амбициозные космические проекты, в числе которых — Российская орбитальная станция и проект международной научной лунной станции с Китаем.