МИД России призвал все страны заблаговременно эвакуировать дипломатов из Киева

Россия направила всем аккредитованным иностранным дипмиссиям и представительствам международных организаций ноту с призывом обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала своих представительств. Об этом рассказала в среду, 6 мая, спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как уточняется в комментарии чиновницы, опубликованном на официальном сайте ведомства, МИД России настоятельно призывает адресатов с максимальной ответственностью отнестись к заявлению российского Министерства обороны.

Ранее Минобороны России, информируя о перемирии 8-9 мая по случаю Дня Победы, подчеркнуло, что ВС России предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Если украинские националисты попытаются сорвать праздник, ВС Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. С учетом этого Минобороны России предупредило гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных дипмиссий о необходимости своевременно покинуть город.

Как подчеркнула Захарова, призыв к эвакуации разослан "в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы".

Между тем кандидат исторических наук, лектор российского общества "Знание" Константин Блохин заявил, что перемирие ко Дню Победы "с нашей стороны – такой сигнал снова возобновить переговорный процесс, про который все забыли".