Полина Диброва деликатно поставила на место бывшую жену Товстика: просто показала всего одно фото

Уже год на Рублевке бушует грандиозный скандал. Бизнесмен Роман Товстик оставил жену и шестерых детей ради соседки — Полины Дибровой. Модель в свою очередь ушла от мужа-телеведущего, чтобы построить новую семью.

Бывшая жена предпринимателя Елена не может смириться с таким предательством. Полину она считала близкой подругой, Диброва даже крестила одного из детей Товстиков. На своей странице в соцсети Елена делится эмоциями, выплескивая всю боль от произошедшего.

Накануне она опубликовала несколько любовных посланий бывшего мужа. В своих письмах Роман признавался жене в сильных чувствах, говорил, что считает их встречу судьбоносной. Подписчики поддержали многодетную маму. Некоторые заметили, что Елена буквально вывалила письма Романа перед Полиной. "Пусть читает, ей такое не писали. И детей от него она не рожала", — прокомментировала эти замечания бывшая жена бизнесмена.

Диброва на такое не могла не отреагировать. Но вступать в словесную перепалку Полина не стала. Модель поступила хитрее. Она поставила на место бывшую подружку, опубликовав фото с Романом. Диброва показала, что прошлое осталось где-то далеко и теперь она муза Товстика.

"В Москве лето. Сезон шашлыков открыт", — похвасталась Полина.

Пользователи Сети в восторге от новой схватки рублевских дам. В комментариях под постом Дибровой народ сравнивает двух женщин Романа Товстика.

"Первая жена намного красивее. Погуляет и вернется, там его корни"; "Полина утерла нос Елене. Молодец!"; "Мне Полинка больше нравится, она хитрее"; "Жалко, конечно, Елену, но кто ж устоит перед такой роскошной Полиной", — обсуждают пользователи Сети.