Россия учитывает враждебные авантюры Великобритании в своем военном планировании. Об этом заявил в среду, 6 мая, российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Дипломат, которого цитирует ТАСС, расценил британскую инициативу по созданию совместных ВМС стран Северной Европы как попытку недружественных России стран "сообща противостоять нам главным образом на Балтике, что в заявлениях официоза не скрывается".

Келин напомнил, что собственный флот Великобритании находится далеко не в лучшем состоянии, вот Лондон и сколачивает очередную военную коалицию для борьбы с мнимой "российской угрозой".

Однако заявления о возможном использовании этого формата для блокады Балтийского моря оторваны от реальности: у британцев даже вместе с десятком союзников не наберется достаточно ресурсов для реализации столь амбициозных устремлений.

Ранее китайские эксперты предупреждали, что британская инициатива создать военно-морскую группировку стран Северной Европы против России может спровоцировать ответные действия со стороны Москвы. В КНР напомнили, что российский лидер Владимир Путин уже провел красную линию, а "предупреждения Путина всегда серьезны".

При этом замглавы МИД России Александр Грушко, говоря о коалиции североевропейских стран во главе с Великобританией в Балтийском регионе и Арктике, отмечал, что это вписывается в линию НАТО на усиление давления на восточном направлении. В сценарии — морская блокада и захват Калининградской области, причем это не разовые эпизоды, а регулярная подготовка с моделированием войны.