Папу Римского отказались обслуживать в банке США

Сотрудница службы поддержки банка в США повесила трубку, когда за помощью к ней обратился Папа Римский Лев XIV. Об этом 5 мая сообщила газета The New York Times со ссылкой на близкое окружение понтифика.

Как уточняет издание, глава Римско-католической церкви хотел обновить данные в документах, потому что сменил номер телефона и адрес.

В разговоре он представился своим мирским именем — Роберт Фрэнсис Превост. Затем ответил на контрольные вопросы сотрудницы, но та сказала, что понтифику нужно подойти в банк лично. Тогда он и признался, что является Папой Римским и физически не сможет явиться.

После этого работница сбросила трубку. Журналисты газеты добавили, что помочь Льву XIV впоследствии смогли только с помощью вмешательства другого священника, который был знаком с президентом банка.

Избранный 8 мая на пост главы Ватикана является американцем.