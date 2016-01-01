Адвоката Александра Карабанова задержали в Москве

Следователи 7 мая в Москве задержали адвоката Александра Карабанова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя защиты подозреваемого.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас адвоката допрашивают представители СК.

В 2016 году Карабанов представлял интересы семьи полковника полиции Дмитрия Захарченко, обвиненного в коррупции. Осенью 2017 года адвокат защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле в Москве, а также семью Жанны Фриске.